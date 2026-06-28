गाजा पर सरकार को घेरना कांग्रेस को पड़ा भारी? राहुल-प्रियंका से सोशल मीडिया पर पूछे गए तीखे सवाल

Sonia Gandhi Statement: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के गाजा मुद्दे पर लिखे गए लेख से सियासी रार छिड़ गई है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति की आलोचना कऱते हुए कहा कि सरकार की 'पत्थर जैसी चुप्पी' और निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से अनुचित है, बल्कि इससे भारत के रणनीतिक हितों को भी नुकसान पहुंचा है। इस लेख के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर विदेश नीति को 'वोट बैंक की राजनीति' से जोड़ने का आरोप लगाया है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी बहस का हिस्सा बन गया। लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा उठा दिया। लिखा, कांग्रेस हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है।