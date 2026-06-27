लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कानून लाएगी बंगाल सरकार, दिलीप घोष ने दिया बयान

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य विधानसभा में Uniform Civil Code (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाने वाला चौथा भाजपा (Bharatiya Janta Party) शासित राज्य बन जाएगा। इससे पहले फरवरी 2024 में उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था।