प्री-मानसून की बारिश से भीग रहे कई राज्य, राजस्थान समेत उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की एंट्री का इंतजार बढ़ा

आइएमडी के दो सप्ताह के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के अनुसार अगले सप्ताह (2 से 8 जुलाई) में ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। इस साल मानसून की शुरुआत केरल में तीन दिन देरी से हुई थी। इसके बाद 12 दिन तक मानसून तेलंगाना व महाराष्ट में अटका रहा। अब उत्तर-पश्चिम भारत में भी 7 से 10 दिन की देरी दिख रही है। मानसून की देरी के कारण किसानों की चिंता बढ़ रही है। आइएमडी ने पूरे सीजन के लिए सामान्य से नीचे 92 प्रतिशत वर्षा का पूर्वानुमान दिया है, जिसमें अल नीनो की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह दी गई है कि मानसून व बारिश की देरी को ध्यान में रखकर खरीफ की खेती की तैयारी करें।