भारत गाजा मुद्दे पर चुप क्यों? सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- इतिहास कभी माफ नहीं करेगा

उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी संबंध अच्छे हैं। ये रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या मासूमों की जान की कीमत पर? सोनिया गांधी ने पूछा कि क्या हमारी रणनीति इतनी कमजोर पड़ गई है कि हम गाजा के बच्चों की मौत पर भी मुंह बंद रखें? उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी इजरायल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन भारत जो कभी फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करता था। वह अब पूरी तरह से चुप है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वह वो इंसानियत की बात करे। अगर भारत चुप रहा तो हमें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।