RBI से नॉर्थ ब्लॉक तक: मनमोहन सिंह की राह पर शक्तिकांत दास, पूर्व RBI गवर्नर को वित्त मंत्रालय सौंपने की चर्चा तेज

यदि शक्तिकांत दास भारत के वित्त मंत्री बनते हैं तो वह मनमोहन सिंह के बाद दूसरे ऐसे पूर्व RBI गर्वनर होंगे। वहीं, अब तक तीन पूर्व RBI गवर्नर भारत के वित्त मंत्री बनाए जा चुके हैं। सर सी.डी. देशमुख साल 1943 से 1949 तक RBI के गर्वनर रहे थे। इसके बाद वह पंडित नेहरू की सरकार में साल 1950 से 1956 तक वित्तमंत्री रहे। वहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक RBI के गर्वनर रहे। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री (1991-1996) बने, बाद में वह देश के प्रधानमंत्री (2004-2014) भी रहे।