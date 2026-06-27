राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के बागेश्वर धाम, बोले- ‘जिसने यह महामाप किया है, उसे महादंड भी मिलेगा’

Bageshwar Dham on Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वालों को केवल कानून ही नहीं, बल्कि भगवान का भी दंड मिलेगा। बागेश्वर धाम एक वीडियो में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन इस मामले में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है।