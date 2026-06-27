23 साल बाद भारत को मिली दूसरी गोल्ड माइन, आंध्र प्रदेश के जोन्नागिरी में शुरू हुआ सोने का उत्पादन

Gold Mines In India: भारत में अभी कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइन्स से ही सोने का उत्पादन होता है। सबसे प्रसिद्ध सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड (केजीएफ) 2001 में बंद कर दी गई। वहीं अब आंध्र प्रदेश के कुरनूल में जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट से सोने का उत्पादन शुरू हो गया है। यह देश की दूसरी सक्रिय गोल्ड माइन बन गई है। जहां पहले साल 400 किलो सोने का उत्पादन होगा। जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। हाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्राइवेट सेक्टर की सोने की खान का लोकार्पण किया। ईसा पूर्व तीसरी सदी में यहां पर सम्राट अशोक के समय इस सोने की खान से सोने का उत्पादन किया जाता था। पास के एर्रागुडी गांव में मौर्य काल के शिलालेख इसकी पुष्टि करते हैं।