‘केतन की हत्या करना परिवार को सच बताने से ज्यादा आसान था’, सिया गोयल ने पूछताछ के दौरान दिया बड़ा बयान

Ketan Agarwal Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल ने कथित तौर पर कहा कि अपने परिवार को शादी से इनकार करने के बजाय मंगेतर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाना उसे आसान लगा। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार, सिया ने यह भी दावा किया कि वह केतन को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह विग पहनता था। हालांकि पुलिस इन बयानों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ही पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, हिरासत में पूछताछ के दौरान सिया गोयल ने कथित तौर पर कहा कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। ऐसे में उसे लगा कि लोहागढ़ किले की खाई में धक्का देकर केतन की हत्या करना, परिवार के सामने शादी से इनकार करने से आसान होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह बयान पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा दिया गया कथित दावा है, जिसकी जांच की जा रही है।