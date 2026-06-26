सिया गोयल के वकील का दावा, पहले दुर्घटना का मामला, बाद में हत्या का एंगल, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं हैं

Ketan Agarwal Death Case: पुणे के लोहागढ़ फोर्ट में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अब आरोपी सिया गोयल के वकील अशोक श्रीवास्तव ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि केतन की मौत के लिए वह जिम्मेदार हैं। सिया गोयल के वकील ने कहा कि इस मामले में न तो कोई चश्मदीद गवाह है और न ही कोई गवाह, जिसने घटना को होते हुए देखा हो।