‘विग पहनना तो सबको पता था, फिर कत्ल क्यों’, केतन हत्याकांड में अजीबोगरीब मोटिव थ्योरी पर परिवार का बड़ा बयान

आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल का कहना है कि अगर इस मामले में किसी की भी गलती है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे इसमें मेरी बेटी ही क्यों न शामिल हो। अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे भी उसी जगह से फेंक देना चाहिए जहां केतन को फेंका गया था। परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थीं। बहुत सारी अपेक्षाएं थीं, बहुत प्यार था। केतन के परिवार ने भी सिया को बहुत प्यार और स्नेह दिया। सभी रस्में अच्छे से चल रही थीं। उन्होंने सिया के जन्मदिन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। अगर हमें लगता कि सिया को कोई परेशानी है या वह केतन से बात नहीं कर पा रही है, तो वे हमसे बात करते थे। सिया ने इस शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई। हम चेतन के बारे में कुछ नहीं जानते थे।