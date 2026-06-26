‘विग पहनना तो सबको पता था, फिर कत्ल क्यों’, केतन हत्याकांड में अजीबोगरीब मोटिव थ्योरी पर परिवार का बड़ा बयान

पुणे मर्डर मिस्ट्री: सिया गोयल और केतन अग्रवाल
Ketan Agarwal Family Statement: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या के मामले में नए नए खुलासे हो रहे है। लोनावला पुलिस ने जांच में पाया कि केतन की मंगेतर सिया गोयल की मोबाइल चैट्स और उनके बयान अलग अलग पाए गए है। वहीं, खबरों के मुताबिक उनकी मंगेतर सिया उन्हें इसलिए नापसंद करती थीं क्योंकि वे विग पहनते थे। हालांकि, पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अग्रवाल विग तो पहनते थे, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यही उनकी हत्या की साजिश का एकमात्र कारण था।
जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि सह-आरोपी चेतन चौधरी ही वह व्यक्ति था जिसने कथित तौर पर सिया को केतन को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था, जिसे दोनों अपने रिश्ते में बाधा मानते थे।
पुलिस के अनुसार केतन विग पहनता था, लेकिन जांचकर्ताओं को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि सिया की उसके प्रति कथित नापसंदगी के पीछे यही एकमात्र कारण था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि परिवार ने इस मामले में शुरू से ही पारदर्शिता बरती थी और सगाई होने से पहले ही सिया और उसके परिवार को जानकारी दी गई थी।
विशाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि यह सच है कि केतन ने विग का एक छोटा सा टुकड़ा पहना था। सगाई से पहले सिया और उसके परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई थी। अगर उसे कोई आपत्ति थी, तो उसे मना कर देना चाहिए था। मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी? पुलिस का मानना है कि इस अपराध के पीछे का मकसद सिया और चेतन के रिश्ते और शादी को आगे बढ़ाने की उसकी इच्छा नहीं थी।
आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल का कहना है कि अगर इस मामले में किसी की भी गलती है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे इसमें मेरी बेटी ही क्यों न शामिल हो। अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे भी उसी जगह से फेंक देना चाहिए जहां केतन को फेंका गया था। परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थीं। बहुत सारी अपेक्षाएं थीं, बहुत प्यार था। केतन के परिवार ने भी सिया को बहुत प्यार और स्नेह दिया। सभी रस्में अच्छे से चल रही थीं। उन्होंने सिया के जन्मदिन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। अगर हमें लगता कि सिया को कोई परेशानी है या वह केतन से बात नहीं कर पा रही है, तो वे हमसे बात करते थे। सिया ने इस शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई। हम चेतन के बारे में कुछ नहीं जानते थे।
पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि चल रही जांच से पता चला है कि चेतन ने ही कथित तौर पर सिया को अपने मंगेतर को खत्म करने के लिए उकसाया था। अधिकारी ने कहा, दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि चौधरी ने ही सिया को लोहागढ़ किले में अग्रवाल की हत्या करने के लिए उकसाया था।
पुलिस ने पहले कहा था कि अलग-अलग पूछताछ के दौरान, सिया और चेतन दोनों ने साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार करने से पहले एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की थी। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2025 से रिश्ते में रहे इस जोड़े ने भागने के बजाय हत्या को चुना क्योंकि उन्हें डर था कि एक साथ भागने से उनके परिवारों की बदनामी होगी।
जांचकर्ताओं के अनुसार, हत्या की योजना कई हफ्तों तक सावधानीपूर्वक बनाई गई थी और 18 जून से पहले इसमें कई असफल प्रयास शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि सिया ने केतन को जान से मारने के इरादे से 31 मई और 14 जून को लोहागढ़ किले में ले जाया था, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हुई। 4 जून को प्रस्तावित एक और यात्रा केतन की मां द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी।
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