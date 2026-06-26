तारातला हादसे पर CM शुभेन्दु अधिकारी का बड़ा एक्शन! 6 आरोपी गिरफ्तार, आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने एनडीआरएफ की एक भी टीम नहीं बनाई। टीमें ओडिशा से आती थीं। हर साल चक्रवात आते थे, लेकिन सड़कें तभी साफ होती थीं जब ओडिशा से टीमें आती थीं। अब मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के लिए 200 लोगों की एक रिजर्व फोर्स बनाने की घोषणा की है। इन टीमों को सुंदरबन, कोलकाता और तटीय क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हम ये तैयारियां कर रहे हैं।