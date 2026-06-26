26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तारातला हादसे पर CM शुभेन्दु अधिकारी का बड़ा एक्शन! 6 आरोपी गिरफ्तार, आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

Taratala warehouse collapse: तारातला की घटना पर शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jun 26, 2026

CM Suvendu Adhikari

शुभेन्दु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल (फाइल फोटो - आईएएनएस)

CM Suvendu Adhikari Taratala Incident: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम ढहने की घटना मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे है। इस घटना पर शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दुख हादसे में अब तक 15 मजदूरों की मौत हो चुकी है।

क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच

सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि लालबाजार क्राइम ब्रांच इस बड़े मामले को देख रही है और पुलिस कमिश्नर खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। मुझे होम सेक्रेटरी से लगातार रिपोर्ट मिल रही है। शुरुआती आरोपों के आधार पर, काली बनर्जी और इसमें शामिल ब्रोकर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश

शुभेन्दु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने आज एक फैसला लिया है कि इस मामले में सुपरविजन के लिए जिम्मेदार आर्किटेक्ट/प्लानर को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। KMC (कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) उन्हें ब्लैकलिस्ट करेगी। यह तो बस शुरुआत है, हम भविष्य में ऐसे लोगों को आधिकारिक तौर पर काम नहीं करने देंगे। ये प्रशासनिक कदम हैं और आप निश्चिंत रहें कि इसमें शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

'घूस मांगी हो तो तुरंत दर्ज कराएं FIR'

उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिल्डिंग प्लान को लेकर जिस किसी को भी परेशान किया गया हो या रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया हो- चाहे वह कोलकाता कॉर्पोरेशन के अंदर हो या आस-पास के इलाको की म्युनिसिपैलिटी में- उन्हें आगे आना चाहिए। अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत (FIR) दर्ज करानी चाहिए। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, चिंता न करें।

टीएमसी ने एनडीआरएफ की एक टीम नहीं बनाई : दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि पिछली सरकार के 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने एनडीआरएफ की एक भी टीम नहीं बनाई। टीमें ओडिशा से आती थीं। हर साल चक्रवात आते थे, लेकिन सड़कें तभी साफ होती थीं जब ओडिशा से टीमें आती थीं। अब मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ के लिए 200 लोगों की एक रिजर्व फोर्स बनाने की घोषणा की है। इन टीमों को सुंदरबन, कोलकाता और तटीय क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हम ये तैयारियां कर रहे हैं।

Commercial LPG Cylinder: होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए खुशखबरी! कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई गईं सभी पाबंदियां

ये भी पढ़ें
LPG cylinder

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 04:34 pm

Published on:

26 Jun 2026 04:09 pm

Hindi News / National News / तारातला हादसे पर CM शुभेन्दु अधिकारी का बड़ा एक्शन! 6 आरोपी गिरफ्तार, आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने की तैयारी, राज्य मंत्री शंकर घोष का दावा

UCC in Bengal
राष्ट्रीय

केतन हत्याकांड में अब होगा इंसाफ, 26/11 हमले में कसाब को सजा दिलाने वाले उज्ज्वल निकम लड़ेंगे केस

Pune fort murder
राष्ट्रीय

Three-Language Policy: CBSE ने दूर किया भ्रम, 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्रों को मिली बड़ी राहत

CBSE Language Policy
राष्ट्रीय

वेनेजुएला के लिए आगे आया भारत, 35 टन दवाइयां और मोबाइल अस्पताल लेकर रवाना हुए इंडियन एयर फोर्स के दो विमान

राष्ट्रीय

‘धर्म के रक्षक पूरी तरह बेनकाब’, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय के इस्तीफे के बाद केसी वेणुगोपाल का BJP-RSS पर हमला

KC Venugopal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.