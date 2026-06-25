Commercial LPG Cylinder: होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए खुशखबरी! कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई गईं सभी पाबंदियां

केंद्र सरकार के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगाए गए एलपीजी आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंधों की समीक्षा की है और वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को संकट-पूर्व स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें इसे जारी रखना चाहिए या दीर्घकालिक उपाय के रूप में इस पर स्विच करना चाहिए।