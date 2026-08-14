‘इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, सम्मान होना चाहिए’,कांग्रेस के मेलोनी वाले मजाक पर विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान

कांग्रेस के एक कन्वेंशन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि सरकार के दिमाग में यह बात कहां से आ गई कि ‘गले पड़ना ही विदेश नीति है।’ अपनी बात समझाने के लिए राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित को बुलाया और उनके साथ गले मिलने का एक्ट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि किसी को गले लगाना ही विदेश नीति है।