अरुणाचल प्रदेश पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- ‘चीन ने कई स्थानों पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, 'चीन ने हमारी सेना को अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर गश्त करने से रोक दिया है। यह बेहद चिंताजनक है।' उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, 'इससे भी ज्यादा चिंताजनक राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है। चीन को रोकने के बजाय, मोदी सरकार इस खबर को दबाने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है।'