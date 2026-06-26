‘मुझे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन करके केतन हत्याकांड का केस संभालने के लिए कहा’ केतन केस के वकील उज्जवल निकम का दावा



मीडिया से बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने कहा कि इस समय पुलिस की जांच जारी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही जांच की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वह पहले भी कई चर्चित मामलों की पैरवी कर चुके हैं और वर्तमान में भी कई महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े हुए हैं। निकम ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ऐसे मामलों में पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज कायम रहना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी भावना के साथ उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की।