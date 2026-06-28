Ketan Murder Case: 17 जून की रात से 18 जून की सुबह तक क्या हुआ? पुलिस जांच में हुए अहम खुलासे

Ketan Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन हत्याकांड में लगातार नए अहम ने खुलासे हो रहे है। केतन के परिवार ने सिया और चेतन पर एफआईआर में सुनियोजित साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि केतन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश का नतीजा थी। पुलिस के मुताबिक, 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर सिया और चेतन ने केतन को खाई में धक्का देकर उसकी हत्या की थी।