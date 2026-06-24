पहले बाली ट्रिप की फेल, फिर चेतन के साथ मिलकर केतन को उतारा मौत के घाट; पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति हूडी पहनकर किले की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने इसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में की।