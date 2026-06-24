24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहले बाली ट्रिप की फेल, फिर चेतन के साथ मिलकर केतन को उतारा मौत के घाट; पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Lohagad Fort murder case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर पहले से रची साजिश के तहत लोहागढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jun 24, 2026

Pune businessman Ketan Agarwal murder

केतन हत्याकांड मामले में हुए खुलासे (Photo-X @HateDetectors)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति हूडी पहनकर किले की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने इसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में की।

घर पर छोड़ आया था फोन

वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी चेतन बड़ा शातिर है। जिस दिन वारदात को अंजाम दिया, उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया, ताकि लोकेशन का पता नहीं चले। वह अपने कर्मचारी का फोन लेकर आया था और उसी के जरिए सिया के संपर्क में था। 

पुलिस ने मामले में बताया कि यह सब हत्या पूर्व नियोजित साजिश और जांच को भटकाने की कोशिश का हिस्सा था। हालांकि पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

लोहागढ़ किले गए थे घूमने

दरअसल, घटना के दिन केतन और सिया लोहागढ़ किले पर घूमने के लिए गए थे। प्रेमी चेतन पहले से ही किले पर मौजूद था। जब केतन और सिया ऊंचाई पर पहुंचे तो चेतन भी उनके पीछे गया। इसके बाद चेतन और सिया ने केतन को धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद सिया जोर-जोर से चिल्लाने लगी, ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वहां मौजूद गार्ड को घटना की जानकारी मिली और वे मौके पर पहुंचे। उसने केतन के परिवार को भी हादसे की सूचना। हालांकि शुरुआत में मामला दुर्घटना प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पूरी कहानी ही बदल गई। 

राजस्थान में होनी थी शादी

पुलिस ने यही भी बताया कि फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी और राजस्थान के एक महल में नवंबर में शादी होनी थी। इसके लिए बुकिंग भी की जा चुकी थी। मेहमानों और परिवार के लोगों के लिए दो विशेष उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही थी।

केतन से शादी से नहीं करना चाहती थी सिया

वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन का पहले से ही प्रेम संबंध था और सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

बाली ट्रिप भी की थी फेल

वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस महीने केतन और सिया बाली घूमने का प्लान बना रहे थे। दोनों मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन केतन का पासपोर्ट गायब होने के कारण वापस लौटना पड़ा। 

पुलिस का दावा है कि सिया ने ही जानबूझकर केतन का पासपोर्ट छिपा दिया था ताकि उसे उसके साथ यात्रा पर न जाना पड़े।

पहले भी दो बार ले गई थी लोहागढ़ किला

पुलिस के अनुसार, लोहागढ़ किला हत्या के लिए अचानक नहीं चुना गया था। सिया इससे पहले भी 31 मई और 14 जून को केतन को वहां ले जा चुकी थी। 4 जून को भी उसने केतन को वहां आने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन वह नहीं गया। आखिरकार 18 जून को दोनों फिर किले पहुंचे, जहां पहले से मौजूद चेतन ने साजिश को अंजाम दिया।

17 करोड़ का पैलेस और 2 प्लेन थे बुक, पर मंगेतर के दिल में था कोई और? केतन अग्रवाल मौत मामले में नया मोड़

ये भी पढ़ें
Lohagad Fort Ketan Agrawal

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Jun 2026 08:09 am

Hindi News / National News / पहले बाली ट्रिप की फेल, फिर चेतन के साथ मिलकर केतन को उतारा मौत के घाट; पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केतन अग्रवाल मर्डर केस पर फूटा अभिनेत्री आंचल खुराना का गुस्सा, गर्लफ्रेंड सिया को लेकर बोलीं- शादी नहीं करनी थी तो बता देती

Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई में जोरदार बारिश, अगले 2-4 दिन में गुजरात, एमपी, राजस्थान और यूपी में एंट्री

Monsoon
राष्ट्रीय

आज हम जैसे दिखने की शुरुआत 20 लाख साल पहले हुई? इंसानी पूर्वजों के शरीर में अचानक आया था बड़ा बदलाव

Ancient Human Ancestors
राष्ट्रीय

अब ओट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं भारत, मध्यप्रदेश के वैज्ञानिकों ने विकसित की स्वदेशी ग्रेन ओट्स किस्म

MP Oats Farming
राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में नई हलचल: BRICS बैठक में डोभाल का संदेश, ईरान-UAE तनातनी, ट्रंप और तेहरान के बड़े संकेत

BRICS
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.