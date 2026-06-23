17 करोड़ का पैलेस और 2 प्लेन थे बुक, पर मंगेतर के दिल में था कोई और? केतन अग्रवाल मौत मामले में नया मोड़

Pune Lohagad Fort Incident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर 26 वर्षीय युवक केतन अग्रवाल की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में इसे ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन खाई में फिसलकर नहीं गिरा था, बल्कि उसे कथित तौर पर धक्का देकर नीचे गिराया गया था। मामले में पुलिस ने उसकी होने वाली पत्नी और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों से कड़ी पूछताछ चल रही है।