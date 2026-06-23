17 करोड़ का पैलेस और 2 प्लेन थे बुक, पर मंगेतर के दिल में था कोई और? केतन अग्रवाल मौत मामले में नया मोड़

24 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत मामले में बड़ा खुलासा (Photo: X)
Pune Lohagad Fort Incident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर 26 वर्षीय युवक केतन अग्रवाल की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में इसे ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन खाई में फिसलकर नहीं गिरा था, बल्कि उसे कथित तौर पर धक्का देकर नीचे गिराया गया था। मामले में पुलिस ने उसकी होने वाली पत्नी और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों से कड़ी पूछताछ चल रही है।
पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, घटना के बाद शुरुआती जांच के दौरान मिले कुछ सुरागों के आधार पर हमने आगे भी जांच जारी रखी। हमारी जांच में अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। इस मामले में हमने मृतक की मंगेतर और उसके एक पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच तेजी से जारी है।
जानकारी के मुताबिक, 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल 18 जून को अपनी मंगेतर सिया गोयल (Siya Goyal) का जन्मदिन मनाने के लिए लोहगढ़ किले पर गए थे। दोनों की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था और जयपुर में भव्य समारोह की योजना बनाई गई थी।
गुरुवार सुबह दोनों किले पर पहुंचे थे। तभी केतन अचानक खाई में गिर गया। हादसे के बाद उसकी मंगेतर सिया ने मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब सिया ने दावा किया था कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे।
घटना की सूचना मिलते ही लोनावला ग्रामीण पुलिस सहित कई रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कठिन बचाव अभियान चलाकर केतन को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटनावश मृत्यु मानकर मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया।
पुलिस ने तकनीकी जांच और किले के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। जांच के दौरान एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। भीषण गर्मी के बावजूद वह हुडी पहनकर घूम रहा था और अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा था।
इसके बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों और कॉल रिकॉर्ड की जांच की। जांच में सामने आया कि वह केतन की मंगेतर सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी है। घटना के दौरान वह उसी इलाके में मौजूद था। इसके बाद पुलिस का शक गहराया और पूछताछ में साजिश की परतें खुलने लगीं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि युवती इस शादी से खुश नहीं थी। इसी वजह से कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
आरोप है कि सुनसान जगह का फायदा उठाकर केतन को खाई में धक्का दिया गया, जिससे वह करीब 400 फीट नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी।
इस घटना के बाद केतन और सिया दोनों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। दोनों परिवारों ने शादी के लिए बेहद भव्य तैयारियां की थीं। शादी के लिए जयपुर में 17 करोड़ रुपये खर्च करके एक आलीशान पैलेस बुक किया गया था। यही नहीं, शादी में आने वाले मेहमानों को ले जाने के लिए दो विशेष चार्टर्ड विमानों का भी इंतजाम किया गया था।
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