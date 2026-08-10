एयरपोर्ट पर 25 हजार की नौकरी का झांसा, 700 रुपये में भरवाया ऑनलाइन फॉर्म! संभाजीनगर में हजारों छात्रों से फर्जीवाड़ा

Maharashtra Job Scam: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के नाम पर कथित फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एयरपोर्ट पर अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं से आवेदन और परीक्षा शुल्क के तौर पर पैसे लिए गए। जब सैकड़ों उम्मीदवार परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए।