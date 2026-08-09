महाराष्ट्र: 51 नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार, मोबाइल में मिले 600 से ज्यादा वीडियो

शिवसेना विधायक नीलम गोऱ्हे ने कहा, "नंदुरबार जिले में नाबालिग बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें एक 22 वर्षीय युवक के मोबाइल फोन में मिलने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में कई नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जांच को केवल एक आरोपी तक सीमित न रखते हुए पूरे आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जाना चाहिए। पीड़ित बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए उनकी पहचान, तस्वीरें, स्कूल या अन्य व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए।