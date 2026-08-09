Maratha Reservation: फडणवीस और शिंदे का घमंड तोड़े बिना शांत नहीं बैठूंगा- मनोज जरांगे ने फिर दी चेतावनी

Manoj Jarange on Devendra Fadnavis, Eknath Shinde: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील इन दिनों पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सोलापुर के वैराग में मराठा समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और महायुति के प्रमुख नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा, “आपके बच्चे संकट में हैं। अब मराठा समाज संकट में फंस गया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कितनी भी कोशिश कर लें, उनका घमंड तोड़े बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा।”