असभ्य पुलिसकर्मी मेरी सुरक्षा में नहीं चाहिए, ‘हिट स्प्रे’ नाम से CID… अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप

इस पूरे विवाद के बाद अभिजीत दीपके की सुरक्षा व्यवस्था और उनके घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ दीपके पुलिस की निगरानी और लोगों से मिलने पर रोक लगाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की नजर है।