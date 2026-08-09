‘पैसा चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’ वाले अपने वीडियो पर रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, BJP के पोस्ट को किया शेयर

रवि किशन अक्सर अपने बयानों को लेकर छाए रहते हैं। उनके बोलने का अंदाज उनके डांस स्टेप्स हर चीज लोग फॉलो करने लगे हैं। इस बार भी यही हुआ। राज शमानी के पॉडकास्ट में रवि किशन से पूछा गया कि अगर उन्हें पहचान और पैसे में से किसी एक को चुनना हो तो वह किसे चुनेंगे। इस पर रवि किशन ने बिना ज्यादा सोचे कहा, “पहचान। पैसा मेरे भाई के पीछे-पीछे आता है।” उनके इस जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इसके बाद लोगों ने इस लाइन को लेकर अलग-अलग तरह के मीम्स और मजेदार पोस्ट बनाना शुरू कर दिया।