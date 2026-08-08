उद्धव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा- गद्दारों से कहते हैं डरो मत, मैं साथ हूं…किसे धमकी दे रहे हैं?

Maharashtra Politics: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के सांसदों की मुलाकात को लेकर तीखा हमला बोला है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास आंदोलन कर रहे युवाओं-छात्रों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन बागी सांसदों से मिलने के लिए उनके पास वक्त है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन सांसदों से मुलाकात के दौरान उन्हें कहा कि 'डरिए मत, मैं आपके साथ हूं'। दरअसल इन सांसदों में वह भी शामिल थे जो बीते जून महीने में उद्धव का साथ छोड़ शिंदे खेमे में शामिल हुए।