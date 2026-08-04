बांकीपुर में भाजपा की हार पर संजय राउत ने कसा तंज, कहा- EVM में 30% घोटाला किया, फिर भी नहीं जीत सके

बांकीपुर विधानसभा सीट 1995 से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें प्रशांत किशोर के हाथों 19 हजार से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे को बिहार की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।