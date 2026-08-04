सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहने पर घमासान, कांग्रेस पर बरसीं अंजली दमानिया, कहा- ये शोभा नहीं देता

NCP Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में बीड जिले से सामने आए एक वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जिले की कानून-व्यवस्था पर पूछे गए सवाल के दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे द्वारा पत्रकार को रोकने की घटना पर कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने उन्हें 'गूंगी गुड़िया' कहकर निशाना साधा। हालांकि, यह टिप्पणी एनसीपी नेताओं के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी आलोचना की।