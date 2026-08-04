‘पंकजा मुंडे BJP छोड़िए, हम बनाएंगे महाराष्ट्र की पहली महिला CM’: कांग्रेस के बड़े नेता का खुला ऑफर

Pankaja Munde News:महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे को कांग्रेस में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ती हैं तो कांग्रेस उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करेगी। इतना ही नहीं, वडेट्टीवार ने उन्हें महाराष्ट्र की पहली महिला OBC मुख्यमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी कही।