4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

KKK 15 में रबर बुलेट स्टंट पड़ा भारी! गौरव खन्ना के बाद करण वाही की चोट देख डरे फैंस, सुरक्षा पर उठे सवाल

Khatron Ke Khiladi 15: 'खतरों के खिलाड़ी 15' से बेहद डराने वाली फोटोज सामने आ रही हैं। पहले गौरव खन्ना की पीठ पर लगे निशान देख फैंस हैरान रह गए थे और करण वाही ने भी अपनी तस्वीर शेयर की है। उनकी चोट देखकर भी शो की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में मेकर्स ने इस मामले पर सफाई दी है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 04, 2026

Khatron Ke Khiladi 15 Karan Wahi rubber bullet injuries after gaurav khanna said this season is scariest

खतरों के खिलाड़ी 15 से करण वाही की तस्वीर (Photo Source- karanwahi)

Karan Wahi injuries Khatron Ke Khiladi 15: टेलीविजन का फेमस एडवेंचर और स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (KKK 15) शुरू हो चुका है। यह जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम हो रहा है। इस शो को हमेशा की तरह इस बार भी रोहित शेट्टी ही होस्ट कर रहे हैं। वहीं, इस नए सीजन की शुरुआत के साथ ही कंटेस्टेंट के गंभीर रूप से घायल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीते दिन अभिनेता गौरव खन्ना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनकी पीठ पर पड़े निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब अभिनेता करण वाही ने भी रबर बुलेट स्टंट के दौरान आई अपनी चोटों की तस्वीरें शेयर की हैं। जिसे देख फैंस सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।

गौरव खन्ना के बाद करण वाही ने शेयर की तस्वीर

करण वाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्हें यह चोटें एक एलिमिनेशन राउंड ('फियर फंडा' स्टेज) के स्टंट के दौरान लगीं हैं। इस टास्क में करण वाही, गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह और शगुन शर्मा को एक लाइन में खड़ा किया गया था और शूटर ने उन पर पीछे से रबर की गोलियां यानी रबर बुलेट्स चलाई थीं। उन्होंने लिखा, "यह तीसरी बार है जब मैं इस शो का हिस्सा बना हूं, लेकिन यह अब तक का सबसे डरावना और दर्दनाक सीजन रहा है। यह सबसे कठिन स्टंट था जो मैंने किया है। मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि इसे कहीं भी दोहराने (ट्राई करने) की कोशिश न करें।"

सोशल मीडिया पर लोगों ने करण वाही को लेकर कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, "हमें आप पर गर्व है, मुझे आपकी फैन होने पर गर्व है। इस सीज़न में आपने पहले स्टंट से ही कमाल कर दिया। उम्मीद है कि आप ही ट्रॉफ़ी जीतेंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, वाही जी।" दूसरे ने लिखा, "यह आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। जब मैंने वह स्टंट देखा, तो सचमुच मेरी आँखों से आँसू आ गए।" तीसरे ने लिखा, "यह एक चुनौती नहीं, बल्कि टॉर्चर जैसा लगने लगा था।"

गौरव खन्ना ने भी दिखाया था पीठ के जख्मों का वीडियो

करण वाही से पहले अभिनेता गौरव खन्ना ने भी इसी टास्क के बाद अपनी पीठ पर पड़े गहरे जख्मों का एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया था। गौरव खन्ना ने लिखा था कि टीवी पर इसे देखकर उन्हें अब भी वही दर्द महसूस होता है और उनके शरीर पर इन चोटों के निशान अब भी मौजूद हैं।

निर्माताओं ने सुरक्षा चिंताओं पर दिया स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया पर प्रतियोगियों की चोटों के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद शो के मेकर्स पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि यह शो बिल्कुल भी अमानवीय नहीं है। शूटिंग के दौरान इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स रखे जाते हैं। वहीं, HT से बात करते हुए प्रोडक्शन हाउस बनिजय के सीईओ दीपक धर ने कहा, “यह शो बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। हां इसमें डर का फैक्टर जरूर है। इसे 'फियर फैक्टर' यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन यह शो अब अपने 15वें या 16वें सीजन में है। हम इसे भारत में नहीं करते। हम इसे एक इंटरनेशनल स्टेज पर करते हैं जहां सभी जांच-पड़ताल, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है।”

शो में इस स्टंट में आई कंटेस्टेंट को चोट

1 अगस्त से शुरू हुआ है नया सीजन

'खतरों के खिलाड़ी 15' का प्रसारण 1 अगस्त 2026 से कलर्स टीवी पर शुरू हो चुका है, और यह जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम हो रहा है। इस सीजन में गौरव खन्ना और करण वाही के अलावा रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, अविका गोर, ऋत्विक धनजानी, ओरी और विशाल आदित्य सिंह जैसे प्रमुख चेहरे हिस्सा ले रहे हैं।

“शिक्षकों का अनादर करती थीं भूमि पेडनेकर”, एक्ट्रेस पर पूर्व टीचर ने ‘संस्कार और सम्मान’ वाले बयान पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Bhumi Pednekar ex teacher Shruti Desai questions her past behavior amid pm modi abuse language controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 10:59 am

Published on:

04 Aug 2026 10:48 am

Hindi News / Entertainment / KKK 15 में रबर बुलेट स्टंट पड़ा भारी! गौरव खन्ना के बाद करण वाही की चोट देख डरे फैंस, सुरक्षा पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बढ़ा सियासी बवाल, TVK ने राष्ट्रीय महिला आयोग से की शिकायत, माफी की उठी मांग

Udhayanidhi Stalin Offensive Remark
मनोरंजन

“शिक्षकों का अनादर करती थीं भूमि पेडनेकर”, एक्ट्रेस पर पूर्व टीचर ने ‘संस्कार और सम्मान’ वाले बयान पर कसा तंज

Bhumi Pednekar ex teacher Shruti Desai questions her past behavior amid pm modi abuse language controversy
बॉलीवुड

अभिनेता उदयनिधि स्टालिन ने तृषा कृष्णन पर की ‘डबल मिनिंग’ टिप्पणी? भड़के यूजर्स, बढ़ा विवाद

Udhayanidhi Stalin remarks Cauvery water dispute People linked double meaning regarding Trisha Krishnan said Disgusting
टॉलीवुड

‘लॉक अप’ 2 से बेघर हुए हर्षद चोपड़ा, रो पड़ीं शिवांगी जोशी, फाइनलिस्ट होकर भी क्यों जाना पड़ा बाहर? जानें

Harshad Chopda Lock Upp eviction after first finalist in house she sacrifices for shivangi joshi
मनोरंजन

Video: सलमान खान के 16 किलो वजन घटने का जानिए राज, ‘भाईजान’ ने खुद किया खुलासा

Salman Khan Weight Loss
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.