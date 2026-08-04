KKK 15 में रबर बुलेट स्टंट पड़ा भारी! गौरव खन्ना के बाद करण वाही की चोट देख डरे फैंस, सुरक्षा पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर प्रतियोगियों की चोटों के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद शो के मेकर्स पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि यह शो बिल्कुल भी अमानवीय नहीं है। शूटिंग के दौरान इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स रखे जाते हैं। वहीं, HT से बात करते हुए प्रोडक्शन हाउस बनिजय के सीईओ दीपक धर ने कहा, “यह शो बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। हां इसमें डर का फैक्टर जरूर है। इसे 'फियर फैक्टर' यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन यह शो अब अपने 15वें या 16वें सीजन में है। हम इसे भारत में नहीं करते। हम इसे एक इंटरनेशनल स्टेज पर करते हैं जहां सभी जांच-पड़ताल, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है।”