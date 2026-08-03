महाराष्ट्र: कार्यकर्ताओं ने धोए कांग्रेस नेता पटोले के पैर, की पूजा! वायरल वीडियो, भाजपा ने की आलोचना

Congress Leader Nana Patole Viral Video : मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ता दूध से उनके पैर धो रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुरु पूर्णिमा का है। उधर, ताजा वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा को आलोचना का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व पूर्व भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की यही संस्कृति है। उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए।