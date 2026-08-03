‘5 साल बाद हम आउटडेटेड होंगे, नए लोग संभालेंगे कमान’, अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

CJP Abhijeet Dipke: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में कीलों वाली लाठियों का इस्तेमाल किया गया और पेलेट गन भी चलाई गई। दीपके ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि शायद आने वाले पांच वर्षों में सीजेपी आउटडेटेड हो जाएगी, तब कोई और आंदोलन शुरू करेगा, और लोकतंत्र के लिए यही सही भी है।