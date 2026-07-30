अभिजीत दीपके के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, कहा- हिम्मत है तो सबूत दो, अनर्गल आरोप मत लगाओ

उपाध्ये ने कहा कि भाजपा संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है तथा पार्टी में शामिल होने के लिए किसी पर दबाव या धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता। लोग खुद भाजपा में आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने भाजपा की ओर से किसी प्रस्ताव या धमकी का दावा किया है, तो उसे स्पष्ट जानकारी और साक्ष्य सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ पब्लिसिटी पाने और नाम बड़ा होने की वजह से भाजपा पर आधारहीन टिप्पणी करे तो जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।