‘CJP विदेशी पैसे से चल रही, तो कैसे चाणक्य हैं आप?’, अभिजीत दीपके का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज, BJP ने किया पलटवार

उधर, भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने अभिजीत दीपके के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भाजपा में शामिल होने के लिए धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह झूठ है कि भाजपा में शामिल होने के लिए किसी को धमकियां दी गईं। किसी आंदोलन का चेहरा बन जाने का मतलब यह नहीं कि कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगाए। उसे अपने आरोप साबित करने के लिए सबूत भी देना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि यदि लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाजपा पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी।