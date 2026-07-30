‘पीछा किया, सिर पर ईंट मारी’, CJP के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी हुआ था जानलेवा हमला, 9 दिन बाद बयां की आपबीती

Delhi student protest cop hit: दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुई 25 वर्षीय महिला कांस्टेबल विनीता को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी हैं। उन्होंने इतने दिन बाद अब उस दिन की भयावह घटना को याद करते हुए अपनी दर्दनाक आपबीती साझा की है। उनके सिर पर ईंट लगने से गंभीर चोट आई थी और अब भी उनके सिर पर कई टांके लगे हुए हैं। फिलहाल वह घर पर इलाज करा रही हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से ड्यूटी पर लौटने का इंतजार कर रही हैं।