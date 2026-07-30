Supreme Court Pellet Gun Case: सुप्रीम कोर्ट ने पेलेट गन SOP पर केंद्र से मांगा जवाब, प्रतिबंध की मांग में संशोधन के निर्देश

Supreme Court Notice to Centrer: विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेलेट गन (Pellet Guns) एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के शिकार हुए दो पीड़ितों और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।