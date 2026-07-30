NEET Paper Leak Protest: ‘निडर होकर करें ड्यूटी, मैं उठाऊंगा जिम्मेदारी’: पेलेट गन विवाद के बीच CRPF महानिदेशक का जवानों को बड़ा संदेश

CRPF Chief Backs RAF Troops Amid Pellet Gun Row: देश भर में NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए उठाए गए कदमों पर उठ रहे सवालों का CRPF महानिदेशक (DG) जी.पी. सिंह ने सीधा और कड़ा जवाब दिया है। बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने साफ किया कि कर्तव्य पालन के दौरान राष्ट्रहित में लिए गए हर फैसले की जिम्मेदारी बल का शीर्ष नेतृत्व उठाएगा।