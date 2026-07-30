केंद्र सरकार ने कहा- बीएस-3 वाहनों के पुर्जों पर ई20 पेट्रोल का असर, गडकरी बोले- इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं

E20 Petrol Row: नई दिल्ली। देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में स्थिति साफ की है। सरकार ने कहा कि ई20 पेट्रोल से 1 अप्रेल 2005 से लागू बीएस-3 मानक वाले और 2016 से पहले निर्मित कुछ वाहनों में रबर के कुछ पुर्जे और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। नियमित सर्विस के दौरान यह काम आसानी से किया जा सकता है। हालांकि, व्यापक परीक्षणों में ई20 पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में माइलेज या टिकाऊपन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है।राज्यसभा में सीपीआई सांसद ए.ए.रहीम के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।