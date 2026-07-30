Supreme Court Bihar Minister: बिना चुनाव जीते दो बार मंत्री: क्या संविधान के साथ ‘खेल’ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

Bihar Minister Deepak Prakash: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मामले ने देश में संवैधानिक व्यवस्था और मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि आखिर कोई मंत्री बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक पद पर कैसे बना रह सकता है।