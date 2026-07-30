लोकसभा में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब दें गृह मंत्री अमित शाह: प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि छात्रों ने मोदी सरकार के सामने तीन मांगें रखी थीं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी, सरकार पुलिस कार्रवाई पर संसद में बयान दे। तीसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगें। हुसैन के मुताबिक इनमें से एक मांग तो मान ली गई, लेकिन बाकी दो मांगें अब भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है।