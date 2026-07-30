रेलवे की तारीफ के बाद वांगचुक ने मोदी सरकार को लेकर कही बड़ी बात, बोले- वादे भी पूरे हों तो गर्व होगा

सोनम वांगचुक ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वह कार से यात्रा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह लद्दाख जाने के लिए निकले हैं और इस सफर की शुरुआत उन्होंने ट्रेन से की। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेन से सफर करना हमेशा पसंद रहा है और इस बार दिल्ली से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में पहली बार यात्रा करने का मौका मिला।