जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर: राजौरी-पुंछ में फ्लैश फ्लड से 3 की मौत, 200 वाहन बहे, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा रुकी

Vaishno Devi, Amarnath Yatra Halted: जम्मू-कश्मीर भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। राजौरी और पुंछ जिले में भारी बारिश से तबाही मच गई है। अब तक तीन लोगों की मौत की खबर है। जम्मू के राजौरी जिले में रविवार तड़के कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश ने फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा कर दी। अचानक आई बाढ़ से नदियां उफान पर आ गईं और सीमावर्ती शहर के बड़े हिस्से पानी में डूब गए। कुछ ही मिनटों में नदियों ने खतरे का निशान पार कर दिया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है।