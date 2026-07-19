Social Media Rules: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती है रोक, मानसून सत्र से ठीक पहले केंद्र सरकार का संकेत

Social Media Ban India: क्या भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है? केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना(आईटी) सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर विभिन्न पक्षों से चर्चा कर रही है। इसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं।