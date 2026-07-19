‘बिना सहमति न लाएं परिसीमन बिल’, डेरेक ओ’ब्रायन का पीएम मोदी को पत्र, FCRA संशोधन पर भी जताई चिंता

TMC on Delimitation Bill: रविवार को मोदी सरकार ने मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों के शामिल होने पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में बैठक में शामिल हो गए। इसी बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। जिसमें परिसीमन बिल और विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।