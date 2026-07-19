

डॉ. गीतांजलि अंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत पूरी तरह ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में ट्रांसफर कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इससे पहले हाईकोर्ट ने वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों और पहले दिए गए न्यायिक आदेश के तहत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।