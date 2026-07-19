19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से की शांतिपूर्ण मार्च की अपील, पत्नी ने वांगचुक का मैसेज देश को बताया

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि यदि राजनीतिक नेता शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में उठाने का भरोसा देते हैं, तो सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर देंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण मार्च निकालने की भी अपील की और कहा कि वांगचुक की तबीयत पूरी तरह ठीक है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jul 19, 2026

Sonam Wangchuk wife

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल(फोटो-ANI)

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दलों के नेता सोनम वांगचुक से मिलकर मानसून सत्र में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं, तो वह सोमवार को अपना अनशन समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत पूरी तरह ठीक है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है।

'शिक्षा की जवाबदेही पर आश्वासन मिले तो खत्म होगा अनशन'

जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. गीतांजलि अंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक का संदेश है कि यदि राजनीतिक नेता उनसे मिलते हैं और संसद के मानसून सत्र में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं, तो वह सोमवार को अपना अनशन खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की ओर से ठोस राजनीतिक आश्वासन मिलने पर निर्भर करेगा।

प्रदर्शनकारियों से की शांतिपूर्ण मार्च की अपील

गीतांजलि अंगमो ने बताया कि सोनम वांगचुक ने आंदोलन में शामिल लोगों के लिए विशेष संदेश भेजा है। उन्होंने सभी से अपील की है कि अगले दिन प्रस्तावित मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए और किसी भी स्थिति में इस आंदोलन का दुरुपयोग न होने दिया जाए।

'सोनम वांगचुक की तबीयत पूरी तरह ठीक है'


डॉ. गीतांजलि अंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत पूरी तरह ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में ट्रांसफर कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इससे पहले हाईकोर्ट ने वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों और पहले दिए गए न्यायिक आदेश के तहत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

'डॉक्टर नियमित मेडिकल अपडेट नहीं दे रहे'

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने शाम में आरोप लगाया था कि सफदरजंग अस्पताल की ओर से परिवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि डॉक्टर लगातार मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे, जिससे परिवार को वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है।

‘यह मेरा शरीर है, मुझे अपना डॉक्टर चुनने का हक क्यों नहीं?’ सोनम वांगचुक मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भड़के वकील

ये भी पढ़ें
Safdarjung Hospital, Medanta Hospital, Sonam Wangchuk Health

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

19 Jul 2026 09:16 pm

Published on:

19 Jul 2026 08:59 pm

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से की शांतिपूर्ण मार्च की अपील, पत्नी ने वांगचुक का मैसेज देश को बताया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जो विचारधारा के खिलाफ’, 6 सांसदों ने क्यों छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ? एक और वजह सामने आई

Maharashtra politics Sachin Ahir joins shiv sena
राष्ट्रीय

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों की लगातार नजर, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन 

sonam wangchuk
नई दिल्ली

सोनम वांगचुक कल खत्म करेंगे भूख हड़ताल? पत्नी ने रखी नेताओं के सामने शर्त

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
राष्ट्रीय

तसलीमा नसरीन ने कोलकाता दौरे पर विवाद को लेकर दी सफाई, मुझे बुलाने वाला संगठन ‘सेक्युलर मिशन’, भाजपा नहीं

Taslima Nasrin
नई दिल्ली

Social Media Rules: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती है रोक, मानसून सत्र से ठीक पहले केंद्र सरकार का संकेत

Social Media Rules
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.