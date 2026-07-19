Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल पर लगाया आरोप, बोलीं- डॉक्टर हमें नियमित हेल्थ रिपोर्ट नहीं दे रहे

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं, जिनके लिए उन्होंने सहमति दी है। साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को तीन दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।