CJP Parliament March: दिल्ली में कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) के चलो संसद मार्च को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। इसके चलते राजधानी के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की अपील की है।