Sonam Wangchuk: ‘सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है’, मेदांता शिफ्ट पर हाई कोर्ट के इनकार के बाद बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी

अदालत के फैसले के बाद डॉ. गीतांजलि आंगमो ने सरकार के स्वास्थ्य संबंधी दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वांगचुक की तबीयत खराब होने का दावा सही नहीं है। उनका कहना था कि अस्पताल लाए जाने से एक शाम पहले की मेडिकल रिपोर्ट में सभी पैरामीटर सामान्य थे और पोटैशियम का स्तर 4.3 था। यदि सरकार वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी, तो परिजनों को जानकारी देकर सामान्य मेडिकल जांच कराई जा सकती थी। आंगमो ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को भेजकर वांगचुक को स्ट्रेचर पर ले जाना लोकतांत्रिक तरीके से उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की चिंता का पूरा तर्क केवल एक 'दिखावा' है।