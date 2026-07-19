CJP Abhijeet Dipke: सोनम वांगचुक को हटाकर बड़ी गलती की’ CJP की चेतावनी, जंतर-मंतर से दिल्ली तक आंदोलन की बात

Sonam Wangchuk Hunger Strike: देश की राजधानी दिल्ली का सियासी और सामाजिक पारा इस समय सातवें आसमान पर है। NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं के हक में आवाज़ उठा रहे मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर से जबरन हटाए जाने के बाद विवाद बेहद गरमा गया है। इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को 'सरेआम अपहरण' करार दिया है। उन्होंने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार ने वांगचुक को हटाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है।