कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने वंदे मातरम् अपमान बिल पर मोदी सरकार का घेरा, कहा- ‘लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है’

मीडिया एजेंसी ANI संग बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि यह सरकार और पार्टी को अब सब जानते हैं। ये लोग हमेशा जनता को भटकाने का काम करते हैं। यह कोई सर्कस नहीं है जो लोगों को उलझाए रखने के लिए बनाया गया हो। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती, बस दिखावे के लिए ऐसे बिल लाती है। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश में आस्था के नाम पर जो खेल हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं करता है।