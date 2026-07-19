सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल ने किया हेल्थ अपडेट, बताया कैसी है हालत

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को पुलिस जबरन उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई। वांगचुक की सेहत को लेकर रविवार को एमएमसी (VMMC) एवं सफदरजंग अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उन्हें लगातार चिकित्सकीय उपचार और 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता है।