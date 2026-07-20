20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

श्रीनगर

Srinagar News: श्रीनगर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार, तस्करों के आलीशान बंगलों को पुलिस ने किया जब्त, कीमत 8 करोड़

Srinagar Police: श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 करोड़ रुपए की 10 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। पुलिस का कहना है कि ये संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थीं और कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है।
2 min read
Google source verification

श्रीनगर

image

Rakesh Mishra

Jul 20, 2026

Srinagar News

तस्करों के घरों के आगे मौजूद जवान। फोटो- आईएएनएस

श्रीनगर। 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को कुख्यात ड्रग तस्करों की लगभग 8 करोड़ रुपए कीमत की 10 अचल संपत्तियां जब्त कीं। श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत नौहट्टा इलाके में यह कार्रवाई की। हावल के सज्जाद अहमद शेख के दो मंजिला घर को सीज किया गया, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपए है।

इन घरों को किया सीज

इसी तरह हाजरा बेगम का दो मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 55 लाख), जहूर अहमद शेख उर्फ गुल्लू का चार मंजिला मकान (कीमत 75 लाख), फहमीदा उर्फ ​​फंबा का एक मंजिला घर (कीमत लगभग 55 लाख), अब्दुल अहद शेख का दो मंजिला मकान (कीमत लगभग 75 लाख) और गुलाम नबी शेख का तीन मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 90 लाख) को सीज किया गया। श्रीनगर पुलिस ने आरोपी अल्ताफ अहमद शेख के 90 लाख के घर, हैदर अली वानी के दो मंजिला मकान (कीमत लगभग 85 लाख), शकील अहमद शेख के तीन मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 95 लाख) और मंजूर अहमद शेख के दो मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 95 लाख) को जब्त किया।

कुल अनुमानित कीमत 8 करोड़

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करके लगभग 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित कीमत वाली इन संपत्तियों को जुटाया था। यह जब्ती एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है, ताकि ड्रग नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को तोड़ा जा सके और अपराधियों को अवैध ड्रग व्यापार से मिलने वाले फायदों से वंचित किया जा सके। इसके साथ ही श्रीनगर पुलिस ने जनता से अपील की कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या समर्पित हेल्पलाइन के जरिए साझा करके नशा-विरोधी अभियान का समर्थन करना जारी रखें। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

पहले भी हुई कार्रवाई

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के शक में पांच लोगों की करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति जब्त की थी। यह कार्रवाई चिट्टेबांडे और गुंडपोरा गांवों में हुई, जहां कई एकड़ कृषि जमीन को सील कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवादी नेटवर्क को आर्थिक और अन्य तरह की मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। जिन लोगों की संपत्ति जब्त हुई है, उन पर प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने, आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार बैठे हैंडलरों के इशारे पर काम करने के आरोप हैं।

Jaish-e-Mohammed: 3 साल से टाइमर बम बनाने में जुटे थे आरोपी, 8 बार किया बलास्ट, गुजरात ATS ने 5 को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Gujarat ATS

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 03:36 pm

Published on:

20 Jul 2026 03:36 pm

Hindi News / Jammu and Kashmir / Srinagar / Srinagar News: श्रीनगर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार, तस्करों के आलीशान बंगलों को पुलिस ने किया जब्त, कीमत 8 करोड़

बड़ी खबरें

View All

श्रीनगर

जम्मू और कश्मीर

ट्रेंडिंग

जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर: राजौरी-पुंछ में फ्लैश फ्लड से 3 की मौत, 200 वाहन बहे, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा रुकी

jammu and kashmir rain alert
राष्ट्रीय

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, CRPF की मुस्तैदी से बाल-बाल बचे 52 लोग

ramban bus fire
राष्ट्रीय

'ऑपरेशन लोटस' के दावों पर JDU नेता का तंज; बोले- 30 करोड़ तो दूर, 2-3 करोड़ में ही आ जाएंगे इनके विधायक

Operation Lotus allegations
राष्ट्रीय

Tarzoo Terror Attack: 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी हिज्बुल आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

The State Investigation Agency
राष्ट्रीय

श्रीनगर में काउंटर इंटेलिजेंस की कार्रवाई, UAPA केस में पाकिस्तान बैठे 2 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी

Counter Intelligence Kashmir, Srinagar raids today, UAPA case Kashmir, Jammu Kashmir Police action
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.