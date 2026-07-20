Srinagar News: श्रीनगर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार, तस्करों के आलीशान बंगलों को पुलिस ने किया जब्त, कीमत 8 करोड़

इसी तरह हाजरा बेगम का दो मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 55 लाख), जहूर अहमद शेख उर्फ गुल्लू का चार मंजिला मकान (कीमत 75 लाख), फहमीदा उर्फ ​​फंबा का एक मंजिला घर (कीमत लगभग 55 लाख), अब्दुल अहद शेख का दो मंजिला मकान (कीमत लगभग 75 लाख) और गुलाम नबी शेख का तीन मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 90 लाख) को सीज किया गया। श्रीनगर पुलिस ने आरोपी अल्ताफ अहमद शेख के 90 लाख के घर, हैदर अली वानी के दो मंजिला मकान (कीमत लगभग 85 लाख), शकील अहमद शेख के तीन मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 95 लाख) और मंजूर अहमद शेख के दो मंजिला रिहायशी घर (कीमत लगभग 95 लाख) को जब्त किया।